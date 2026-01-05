Corriere dello Sport-Stadio: Kean si prende la scena
“Un urlo: Kean!” intitola il Corriere dello Sport-Stadio nella prima pagina dell'edizione odierna. Il quotidiano continua scrivendo: “Viola infinita, segna Moise e Firenze canta”.
Pagine 18-19
Il Corriere apre le pagine dedicate alla Fiorentina con il titolo a carattere cubitali: “Viola, serviva come il pane”, continuando nel sottotitolo “Un assedio per tutta la gara. Al 92' Kean si prende la scena". Di spalla l'editoriale di Polverosi dal titolo: “Questo è solo un piccolo passo”.
Pagina 21
Infine il Corriere dello Sport, oltre che alla prestazione del bombere viola, dedica spazio anche alle parole di Vanoli “Alle spalle. Kean ci crede: il gol un segno, ora tutti uniti” e poi le dichiarazione del tecnico: “La resilienza ci aiuta”.
