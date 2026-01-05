​​

Corriere dello Sport-Stadio: Kean si prende la scena

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Un urlo: Kean!” intitola il Corriere dello Sport-Stadio nella prima pagina dell'edizione odierna. Il quotidiano continua scrivendo: “Viola infinita, segna Moise e Firenze canta”. 

Pagine 18-19

Il Corriere apre le pagine dedicate alla Fiorentina con il titolo a carattere cubitali: “Viola, serviva come il pane”, continuando nel sottotitolo “Un assedio per tutta la gara. Al 92' Kean si prende la scena". Di spalla l'editoriale di Polverosi dal titolo: “Questo è solo un piccolo passo”. 

Pagina 21

Infine il Corriere dello Sport, oltre che alla prestazione del bombere viola, dedica spazio anche alle parole di Vanoli “Alle spalle. Kean ci crede: il gol un segno, ora tutti uniti” e poi le dichiarazione del tecnico: “La resilienza ci aiuta”. 

