Il Torino ferma la Cremonese e stacca la zona retrocessione, il divario si amplia sempre più. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il sabato di Serie A si avvia con il match delle 15 tra Torino e Cremonese, terminato 1-0 grazie alla rete di Vlasic.

La cronaca della gara

Non la più emozionante delle partite, che come si poteva pronosticare dalle due compagini in campo risulta molto fisica e scivola presto sul piano dell'aggressione. Il gol, però, è di pregevole fattura: cross dalla sinistra di Gineitis, Zapata lavora il pallone in area, mentre Vlasic arriva di gran carriera e la scaraventa in rete per l'1-0. Proteste nel finale per un presunto tocco di mano di Simeone che però Marinelli non giudica irregolare. Granata che quindi fermano una Cremonese lanciatissima e rosicchiano punti di divario sulla zona retrocessione.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 31, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Torino 17, Atalanta 16, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.