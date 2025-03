Diversi euro di multa quelli comunicati dal Giudice Sportivo nella nota ufficiale che fa riferimento alla 29esima giornata di campionato. Oltre ai 50mila euro di sanzione alla Fiorentina per la coreografia contro la Juventus, cori e lancio di fumogeni dei tifosi viola, il giudice ha multato per 15mila euro anche il recidivo Gian Piero Gasperini, espulso contro l'Inter. L'allenatore dell'Atalanta non ci sarà in panchina contro la Fiorentina.

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00 GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto una critica gravemente irrispettosa all'Arbitro; infrazione rile vata dal Quarto Ufficiale; recidivo”.





Ederson, fulcro del centrocampo dell’Atalanta: non ci sarà a Firenze

Squalificato anche Ederson, centrocampista atalantino che contro i nerazzurri ha ricevuto una doppia ammonizione: “DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara”.