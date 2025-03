Intervenuto a Lady Radio, il presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini, si è espresso in merito alle polemiche sorte a seguito della coreografia dei tifosi viola per la gara con la Juventus, relative alla scritta ‘Juve M***a’.

‘Si svilisce cosa significa essere fiorentini facendosi le reprimende in casa’

“Erano prevedibili le polemiche, ciò che dispiace è che la prima sottolineatura contro la coreografia sia arrivata da un giornale cittadino, ed avere il primo censore in casa è piaciuto poco. Posso attendermi certi discorsi da altre piazze, ma se le reprimende ce le facciamo in casa, si svilisce cosa significa essere fiorentini nel calcio, cioè antijuventini. Quella partita è un derby. Nella realtà del tifo italiana la coreografia è piaciuta tantissimo, è stata apprezzatissima da tantissime tifoserie".

‘Non sono queste le cose che portano disonore al calcio italiano’

"Si tratta di avere la sensibilità giusta per poter affrontare e capire cosa è molto grave e cosa non lo è. Non sono queste le cose che generano disdoro al nostro calcio, ma ben altre. Ho letto che la Juventus si è rivolta alla Lega a riguardo, una possibile chiusura della curva sarebbe davvero penalizzante per la Fiorentina. Sarà interessante vedere il peso che darà all'accaduto il Giudice Sportivo”.