Corriere dello Sport-Stadio: Commisso torna al comando

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo grande sulla Fiorentina: "Joe sempre con noi". E ancora: "Commisso in lacrime: "Un uomo speciale". Occhiello: "Rocco, i giocatori e i tifosi salutano Barone al Viola Park".

Pagina 2

Grande spazio per: "Fiorentina, il lungo addio a Joe". Sottotitolo: "Lacrime e abbracci, la moglie Camilla (con i piccoli Mandragora e Castrovilli in braccio), il mondo del calcio, la sua Firenze lì per lui". In taglio basso: "Oggi l’ultimo omaggio, poi la squadra torna in campo".

Pagina 3

In taglio alto c'è: "Commisso "Sarai sempre con tutti noi". Sottotitolo: "Il presidente sconvolto dal dolore "Non ti dimenticherò, a tuo nome un torneo e un pezzo di Viola Park". In taglio basso infine: "Rocco torna in plancia, nuovi compiti per Pradè & c.".