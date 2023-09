Solo un paio di minuti concessi ad Amrabat da ten Hag per l'esordio vittorioso con il Manchester United

Solo pochi minuti in campo per Sofyan Amrabat, ex centrocampist della Fiorentina, che è subentrato all'89' della partita tra Burnley e Manchester United al posto di Jonny Evans.

Proprio quest'ultimo è stato protagonista dell'unico gol della sfida, servendo l'assist per lo 0-1 firmato Bruno Fernandes. Arriva così l'esordio vittorioso per Amrabat, che si sta riprendendo da un infortunio che non gli aveva ancora permesso di scendere in campo con i Red Devils.