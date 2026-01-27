​​

Due importanti pedine del Napoli fuori causa e sono costrette a saltare la gara con la Fiorentina

Claudio Tirinnanzi /
Vanja Milinkovic Savic
Due pedine ko. Il Napoli non sarà certo nelle migliori condizioni nel prossimo fine settimana quando dovrà incontrare la Fiorentina in campionato. 

Perno del centrocampo

Frank Zambo Anguissa continua ad avere problemi e salterà sia la partita di domani contro il Chelsea che quello contro i viola. Uno dei punti fermi del centrocampo azzurro non sarà dunque a disposizione del tecnico Antonio Conte

Out anche il portiere

Stop di due settimane anche per il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Gli esami strumentali hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

