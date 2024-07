Intervenendo a Radio Bruno, l'ex calciatore viola Michele Serena ha spaziato dal campo al mercato, parlando soprattutto di Moise Kean, nuovo arrivo alla Fiorentina, e della situazione della difesa gigliata.

‘Kean deve far vedere le sue vere qualità, a Firenze per lui inizia una nuova fase della carriera’

“Palladino per la Fiorentina è il profilo giusto e ideale per portare avanti un certo tipo di lavoro già fatto da Italiano. Ci aspettiamo che Kean ora esploda e faccia vedere veramente le sue qualità. A Firenze può iniziare una nuova fase della sua carriera. Fino ad adesso ha vissuto un po’ di rendita, ora si deve guadagnare con prestazioni di alto livello la possibilità di poter competere. Ha qualità, è un ragazzo molto interessante. Davanti però va fatto altro, Kean non è sufficiente, negli ultimi anni il problema del gol è stato evidente ed il salto di qualità lo fanno fare gli attaccanti forti”.

‘In Italia siamo campioni nel non aspettare i calciatori che arrivano da fuori’

“Non so con quale retroguardia si schiererà la Fiorentina, ma i difensori in rosa al momento sono pochi, sia che si giochi a 4 che a 3. Servono almeno 5 centrali in rosa. Valentini in viola? In Italia siamo campioni nel non attendere i giocatori che arrivano da fuori e che trovano difficoltà al primo anno. Adesso lo scouting è a livello mondiale e la dirigenza avrà le sue buone ragioni per aver inquadrato questo calciatore. Di certo non si può pensare che arrivi un campione affermato, ma serve dargli il tempo per potersi esprimere”.