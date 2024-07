Valentini si avvicina a Firenze, ma…

Nicolas Valentini si avvicina alla Fiorentina ad ampie falcate, ma è ancora da capire la tempistica dell'operazione che porterà in Italia il difensore del Boca Juniors. Il giocatore è fuori rosa ormai da tempo e non giocherà le Olimpiadi con l'Argentina.

Contratto di 5 anni per il difensore

Come riporta il noto giornalista argentino Cesar Luis Merlo, la Fiorentina starebbe però lavorando per pagare una somma simbolica al club xeneize per avere il suo difensore a disposizione già questa estate. Per lui sarebbe inoltre pronto un contratto di 5 anni.