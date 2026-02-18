L'ex calciatore della Fiorentina e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW della situazione della squadra viola: “Quella di Como è stata una vittoria importante, ma già con il Bologna avevamo visto una grande partita. Talvolta riemergono le vecchie ruggini, ma è evidente che questa squadra dipenda dalle sue colonne portanti che sono De Gea, Fagioli e Kean. Sono tre calciatori che le altre squadre coinvolte nella lotta salvezza non hanno, e che se giocano bene fanno la differenza”.

“L'obiettivo rimane la salvezza”

Poi sulla Conference ha aggiunto: “Come organico la Fiorentina può competere per vincerla, ma ovviamente il primo obiettivo rimane la salvezza. Vedo partite come quella di domani in Polonia come una sorta di preparazione all'impegno di campionato. La Fiorentina sta crescendo, il Lecce anche: per Pisa e Verona, che sono dietro, sarà molto dura”.