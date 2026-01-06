Biasin: "La salvezza per la Fiorentina rimane un'impresa. Ma dopo la Cremonese ci può essere energia sufficiente"

Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato a Aura Sport, su You Tube, il cammino della Fiorentina verso la possibile salvezza dopo la vittoria contro la Cremonese.

Le parole di Biasin

“La salvezza rimane difficile per come si è messa la classifica, ma la partita contro la Cremonese è stata bruttina e sporca. Alla fine la risolvi alla fine con un Kean che è stato in panchina tutto il match".

Rimane un'impresa

"Non è un caso che effettivamente ci possa essere l'energia sufficiente per fare quella che rimane un'impresa per come hanno fatto il girone di andata. Davanti alla Fiorentina vanno pianino".