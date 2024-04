Lui a Liverpool ci ha giocato e vinto ma con la Fiorentina: è Gianluca Comotto, ex esterno e dirigente viola che a Radio Serie A ha parlato del futuro della panchina viola, con un riferimento anche amarcord:

"Quando un allenatore è in bilico e si prefigura l'addio a fine stagione, la squadra può risentirne. Spero che avere partite importanti in Coppa Italia e in Conference League possa far rimanere i giocatori concentrati sull'obiettivo, il campionato invece mi sembra purtroppo finito per i viola. Per il futuro sento parlare di Gilardino, io ci ho giocato insieme proprio a Firenze e penso che sarebbe un'ottima soluzione. Più dell'allenatore conta però il progetto e la struttura, dopo la tragica scomparsa di Joe Barone servirà trovare l'assetto societario giusto.

Mi ha ricordato la mia Fiorentina, che se la giocava con le big europee e che vinse proprio contro il Liverpool. Quel gol di Gilardino al 92' fu un'emozione unica".