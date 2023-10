A Cronache di Spogliatoio ha parlato di Bonaventura Stefano Colantuono, colui che lo ha lanciato ad alti livelli facendolo giocare come esterno nel suo 4-4-2 a Bergamo. Queste le sue parole: "Jack è sempre stato un ragazzo normale fuori dal campo. E visto quel che sta succedendo ora tutto assume ancora più valore.

Lui giocava in fascia e io lo martellavo per farlo crescere. Ogni tanto vedevo che alzava il braccio. Era il suo vaffa… Oggi è un ragazzo che può giocare ovunque, tanto abbina tecnica a intelligenza. Per me potrebbe giocare persino davanti alla difesa. Ricordo solo una volta di un Jack fuori dai canoni. Lo lasciai in panchina 90’ e negli spogliatoi reagì di rabbia. Dentro di me ero contento: in quelle occasioni senti il desiderio e l’orgoglio del campione".