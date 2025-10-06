Fiorentina senza vittorie alla sesta: La prospettiva che fa paura. Le altre due volte...

Stefano Pioli è sotto forte pressione al suo ritorno alla Fiorentina. E dopo aver firmato uno dei peggiori inizi di stagione nella storia del club, è il momento di riflettere. Specie ora che inizia la sosta per le nazionali. Anche se con la prima le cose non erano cambiate granché…

Un inizio di stagione ORRIBILE

È solo la terza volta nella storia - pensate - che la Fiorentina non riesce ad ottenere una vittoria nelle prime 6 giornate di Serie A, dopo le stagioni 1935/36 e 1977/78. E il dato che fa tremare le gambe è che in entrambe le edizioni, la Viola riuscì ad evitare la retrocessione soltanto all'ultima partita. All'ultimissima chance…

Numeri… da incubo

Inoltre, ed infine, la squadra gigliata non subiva tre sconfitte consecutive in casa dalla stagione 1928/29. Praticamente da un secolo.