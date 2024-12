"Era stanco", l'esclusione a sorpresa di Kean e le spiegazioni dell'allenatore

Leggendo la formazione mandata in campo ieri dal tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, tutti sono rimasti stupiti dall'esclusione iniziale di Moise Kean (premiato come giocatore del mese di novembre in Serie A), la vera arma offensiva di questa squadra.

La spiegazione di Palladino

Dietro questa decisione, almeno ufficialmente, non ci sono problemi fisici. Lo stesso allenatore viola ci ha tenuto a precisare: “Giochiamo ogni tre giorni, era un po' stanco. Quelli che vedo in allenamento avere grande energia, li metto dentro”.

Kean ritorna titolare

E così è stato ieri con Kouame che ha preso il posto del centravanti viola che ritornerà però regolarmente tra i titolari il prossimo fine settimana con il Bologna (questo ovviamente salvo sorprese sgradite durante questo lasso di tempo).