L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato al Festival della Serie A, tornando sul campionato. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Siamo un campionato più interessante degli altri. Qui può vincere chiunque, ormai da anni c'è diversificazione mentre negli altri campionati vincono sempre le stesse squadre. Bellissimo come si è concluso, ad esempio, il cammino dell'Atalanta. In Italia festeggiano grandi città ma anche piazze e campanili”.

“Supercoppa? Racconta il bello del nostro calcio”

Sull'ultima Supercoppa Italiana, a cui ha preso parte anche la Fiorentina: “Un bel progetto in crescita. All'estero? Sì, per far conoscere il nostro calcio. Lo mette in vetrina e racconta quanto è bello e importante. La Coppa Italia resta a Roma, sono due competizioni con obiettivi commerciali diversi”.