In due non vanno in panchina contro il Plzen. Italiano lascia fuori Bonaventura

Una novità importante emerge dalla Doosan Arena di Plzen. Jack Bonaventura, infatti, si sta riscaldando in questi minuti lontano dal resto del gruppo, poiché escluso da Italiano dall'undici titolare. Ma non solo dalla formazione di gioco…

Bonaventura si riscalda insieme a Comuzzo. Nessuno dei due, però, prenderà parte alla gara

Bonaventura, come conferma il sito della Uefa, non è stato inserito fra i nomi che andranno in panchina per il match contro il Viktoria. Insieme a lui, manca anche Pietro Comuzzo, quarto centrale della rosa, che difatti sta palleggiando in questi istanti con Jack sul terreno di gioco.