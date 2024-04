La formazione ufficiale della Fiorentina: si rivedono Dodo e Quarta dietro, gran ritorno a centrocampo. Italiano opta per Sottil

Notte, anzi, visto il cambio dell'ora, pomeriggio di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Alle ore 18:45, infatti, la Viola scenderà in campo contro il Viktoria Plzen, per l'andata dei quarti di finale di coppa. Terracciano difenderà i pali anche questa volta, davanti a lui ci saranno Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

Importante ritorno a centrocampo

A centrocampo, torna finalmente Arthur con Mandragora al suo fianco; Beltran invece agirà nella sua classica posizione dietro alla punta. Davanti, sulle fasce abbiamo Gonzalez da una parte e Sottil dall'altra, col solito Belotti come centravanti.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All.: Italiano.

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jamelka; Reznik, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Chory. All.:Koubek.