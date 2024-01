Il punto sul mercato: calma piatta all'orizzonte tranne che... in uscita. Solo la partenza di Brekalo può riaprire al colpo in attacco

Brekalo, c'è una nuova pretendente

Il mercato di riparazione della Fiorentina è piatto e poco o nulla si muove per ora all'orizzonte. La mancata cessione di Brekalo alla Dinamo Zagabria ha fatto saltare anche l'approdo di Brian Rodriguez, che per adesso rimane al Club America. In giornata, comunque, una nuova pretendente si è aggiunta alla lista per l'esterno croato.

Si torna alla carica per Vargas?

Stiamo parlando dell'Olympiakos, squadra che garantirebbe a Brekalo il maggior minutaggio richiesto e non ottenuto con Italiano a Firenze. A quel punto, se il prestito in Grecia andasse in porto, la Fiorentina potrebbe tornare su Ruben Vargas, esterno dell'Augsburg, alternativo all'acquisto dell'uruguayano Rodriguez. Ma il capitolo entrate potrebbe non terminare qui.

Dia x Nzola, Italiano non è convinto

Il possibile scambio con la Salernitana per Boulaye Dia non è ancora entrato in fase di trattativa, anche perché Nzola vorrebbe proseguire a Firenze. Inoltre, in estate, era stato lo stesso Italiano a preferire l'angolano al senegalese, dunque si tratta di un cambio che difficilmente andrà a segno.