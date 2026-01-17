Non solo la Fiorentina, anche i Cosmos salutano Commisso: "Rocco ha lottato per il meglio del calcio americano"

Non solo la Fiorentina, anche una realtà come i New York Cosmos sono stati presieduti da Rocco Commisso (rimasto per altro come socio di minoranza dopo la riforma del club).

‘Rocco ha lottato per la crescita del calcio americano’

“I New York Cosmos piangono la scomparsa di Rocco B. Commisso. Onoriamo la vita di Rocco B. Commisso, un leader appassionato che ha dedicato la sua esistenza al gioco del calcio e al futuro di questo sport nel nostro paese. Rocco ha lottato per ciò che è meglio per il calcio americano, credendo nella crescita del gioco, nell'importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare la prossima generazione”.

‘Condoglianze alla famiglia’

"I New York Cosmos porgono le più sentite condoglianze alla sua moglie Catherine, ai suoi figli Giuseppe e Marisa, alla sua famiglia allargata e a tutti coloro la cui vita è stata toccata da Rocco".