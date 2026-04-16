Una vera mossa a sorpresa per la Fiorentina sulla fascia sinistra
Luis Balbo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Chi partirà a sinistra per la Fiorentina? Gosens è indubbiamente la carta più logica a disposizione di Vanoli.
La sorpresa
Ma, secondo quanto riportato da La Repubblica, ecco che ci potrebbe essere una vera mossa a sorpresa su questa fascia: l'inserimento in campo del classe 2006, Balbo.
Bene con la Lazio
Entrato nel finale contro la Lazio per sostituire un Gosens non al meglio, potrebbe essere riconfermato per questa circostanza. Tra l'altro, pur giocando pochi minuti, contro i biancocelesti si è fatto apprezzare per almeno un paio di interventi rimarchevoli.
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