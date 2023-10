In vista della gara contro la Fiorentina, la Lazio di Maurizio Sarri vive un periodo di difficoltà dopo la recente brutta figura in Champions League contro il Feyenoord. C'è, tra l'altro, la nota richiesta di avere più spazio da parte di un Kamada parecchio irrequieto dopo le ultime sfide passate in panchina.

C'è anche un'altra novità in casa biancoceleste. Secondo quanto riportato dal portale de Il Messaggero, contro la Fiorentina giocherà Patric. A perdere il posto è Nicolò Casale, sul quale sicuramente ha influito il caso scommesse. Fatto sta che, al momento, il difensore sembra un lontano parente del ragazzo promettente visto l'anno scorso: contro la Viola, sarà in panchina.