Sarri chiama a rapporto la squadra dopo la figuraccia in Champions. Clima non facile in casa Lazio in vista della Fiorentina

Lazio e Fiorentina arriveranno allo scontro diretto di lunedì sera con quattro punti di distanza in classifica e con umori totalmente differenti. I viola galvanizzati dalla passeggiata contro il Cukaricki, i biancocelesti invece scottati dalla prestazione insufficiente in Champions League.

Il 3-1 incassato sul campo del Feyenoord, senza praticamente mai essere in partita, ha lasciato negli strascichi in casa Lazio. Dalla scorsa condizione di Immobile al “caso” Kamada, arrivato in estate ma che fatica a trovare spazio. A prendere in mano la situazione è stato allora Maurizio Sarri che - riporta il Corriere dello Sport - ha avuto un colloquio con la squadra a Formello. Nessuna strigliata o toni alti, ma un discorso per caricare l'ambiente in vista di lunedì. Contro la Fiorentina, la Lazio sa di non poter sbagliare.