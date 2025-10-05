La Nazione: Le parole non bastano più

LA Nazione in edicola stamani si concentra sulla difficile partita fra Fiorentina e Roma che andrà in scena al Franchi oggi pomeriggio. “Kean e gli altri. Vittoria cercasi” intitola in prima pagina il QS de La Nazione.

Pagina 2-3

Le pagine dedicate alla maglia viola si aprono con un articolo di presentazione della partita: “Orgoglio appartenenza e identità: Ma le parole ora non bastano più”. A pagina 3 La Nazione fa un paragone fra il tecnico viola e quello giallorosso: “Pioli e l'incorcio con Gasp” e ancora “Così uguali, così diversi”.

La probabile formazione della Fiorentina

A pagina 4 il quotidiano ipotizza l'undici titolare che scenderà in campo contro la Roma: “Il 3-5-2 resta il riferimento” e poi “Fazzini resta in vantaggio su Ndour”.