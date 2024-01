Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini è intervenuto a Lady Radio affrontando vari argomenti di casa Fiorentina, dall'ex Jovic al tema Vincenzo Italiano.

Il commento su Jovic

"Su Jovic un anno e mezzo fa, dissi che era potenzialmente un grande giocatore…i miei amici poi mi presero in giro. Con le caratteristiche dei calciatori slavi, ha alti e bassi enormi ma anche un talento enorme, è come il jolly di un mazzo di carte. Nei momenti decisivi il calciatore è mancato, vedi il gol fallito in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Ora si è un po’ ripreso e magari alcune volte entrerà in ballottaggio con Giroud, però non si può dire che la Fiorentina ha fatto male a darlo via. A parlare dopo sono bravi tutti…"

Le difficoltà delle punte viola

“Gli attaccanti ora a Firenze? Sono anni che ci si chiede perchè gli attaccanti a Firenze fatichino, è un gran bel mistero. Io credo che la maglia pesi alla Fiorentina, vedi Nzola e le diverse aspettative rispetto a La Spezia. Beltran viene fuori a mio parere, ma è ancora giovane”.

Il parere su mister Italiano

“Italiano è un allenatore per cui a tratti stravedo, ma da tempo. Su di lui c'è un dibattito quasi ‘generazionale’, tra chi pensa che sia troppo offensivo e chi invece predilige una squadra che prova sempre a giocare… la verità sta nel mezzo. Sta facendo un ottimo lavoro, si è un po' rovinato quando ha sentito troppi complimenti, perdendo un po' di razionalità. Il gol di Praga in finale di Conference io non lo accetto. Anche il secondo tempo con la Juventus di quest'anno al Franchi, con 45' passati a crossare senza successo…servono altre soluzioni".

E ancora: “Il calcio non è i complimenti che ti fanno o come hai giocato bene…la Fiorentina a Monza ad esempio, ha vinto perchè si è messa a interpretare la gara in modo preciso. La difesa troppo alto alcune volte è un problema, non c'è da vergognarsi ad arretrare un po' per sfruttare il campo aperto”.