Dopo tre addii a zero a centrocampo servirà un mercato all'altezza che non faccia rimpiangere le scelte. La piazza non farà sconti

Notizia di qualche ora fa, che in realtà era nell'aria da diverso tempo in casa Fiorentina: Duncan, Castrovilli e Bonaventura sono ufficialmente svincolati e se ne vanno a parametro zero. La squadra di Palladino perde così pedine importanti a centrocampo, oltre ai non riscattati Maxime Lopez e Arthur.

Un reparto da rifare

Adesso sarà compito della società ascoltare le richieste di mister Palladino che, a parte Castrovilli, aveva dato il via libera alla cessione di tutti gli altri elementi che hanno detto addio. Un reparto di centrocampo che adesso è totalmente da rifare.

Una cifra alta spesa per Duncan, ma il campo non ha ripagato

Se Bonaventura e Castrovilli sono stati acquistati praticamente a zero, discorso diverso è per Duncan, arrivato nel 2020 a Firenze per 15 milioni dal Sassuolo (possiamo mettere a conteggio 14 milioni, visto che il Cagliari ha sborsato 1 milione per il suo prestito a gennaio 2021). E le prestazione del ghanese probabilmente non sono valse l'esborso.

Castro via a zero. E se ripensiamo ai suoi tempi d'oro…

Una somma ingente praticamente persa dal club viola, così come è stato perso il possibile guadagno di un talento come Castrovilli, che nel suo periodo d'oro era valutato fior di milioni. Gli infortuni hanno fatto purtroppo la loro parte e lo svincolo ha azzerato qualsiasi possibilità, anche minima, di guadagno.

Un mercato all'altezza. L'ambiente non farà sconti

Servirà un mercato all'altezza per coprire le mancanze di una rosa ridotta all'osso dopo le partenze e i mancati riscatti. Una cosa che è chiara da diverse settimane in casa Fiorentina… Sarà importante non farsi trovare impreparati. L'ambiente potrebbe non fare più sconti.