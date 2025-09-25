VIDEO - Doppia clamorosa papera di Christensen all'esordio in Europa League. E i compagni lo consolano

Serata assolutamente da dimenticare per Oliver Christensen, portiere di proprietà della Fiorentina passato in prestito allo Sturm Graz. Ieri sera l'esordio assoluto in Europa League contro il Midtjylland, in una prestazione assolutamente negativa.

La partita

Partita che finisce 2-0 per i danesi con l'autogol del portiere e il colpo di testa di Diao. Entrambe le reti sono state propiziate da papere dell'ex viola.

E i compagni lo consolano

Parole di conforto arrivano dall'allenatore dello Sturm Graz Jürgen Säumel: "Nessun riprovero. Ha sempre fatto molto bene nelle ultime partite, è stato un supporto affidabile. Inoltre, ci ha tenuto in vita con una grande parata subito prima dell'intervallo". E il compagno Maurice Malone: “Oli è un giocatore esperto, succede come portiere. Certo, lo perdoneremo per questo”.

Il video del match