La difficile strada della Fiorentina che porta a Frendrup. Le tante pretendenti e il prezzo considerevole del danese

Dopo Dragusin, Retegui e Gudmundsson, adesso è Morten Frendrup il grande candidato a lasciare il Genoa nella prossima finestra di mercato, al solito patto che faccia entrare in cassa una bella manciata di milioni di euro, come scrive oggi Tuttomercatoweb.com. L'interesse della Fiorentina per il classe 2001 danese è vivo, ma nelle ultime settimane si sono accesi i riflettori anche di altre grandi piazze di Serie A sul calciatore. Frendrup è un calciatore dinamico, resistente e tenace, molto continuo sul piano delle prestazioni, e di recente ha debuttato anche con la Danimarca.

L'interesse rossonero e l'alta richiesta

Il Milan fa sul serio per Frendrup, e sembra muoversi in maniera perentoria già dalla prossima sessione di calciomercato, bisognoso di rinforzare il centrocampo. Anche la Fiorentina però deve sostituire Bove e rinforzare la mediana. Il Genoa è disposto a privarsi del calciatore, ma il prezzo che chiede è di almeno 20 milioni di euro.

Il danese piace anche a Gasperini

C'è poi l'Atalanta che è vigile sul centrocampista, profilo che sembra davvero calzare a pennello per l'idea di gioco di Gasperini. A sparigliare ulteriormente le carte sul tavolo, però, potrebbe esserci il passaggio di proprietà del Genoa appena concluso: se il nuovo numero uno Sucu, che ha nei piani dichiarati ricapitalizzazione e rilancio, fosse contrario tutto rischierebbe di saltare.