Incredibile Traorè: il giocatore accostato alla Fiorentina ha contratto la malaria

Incredibile quanto emerge dall'Inghilterra. Hamed Junior Traorè, giocatore del Bournemouth accostato in questi alla Fiorentina, ha contratto la malaria durante l'ultima sosta per le Nazionali. Il centrocampista era rimasto effettivamente ai box nell'ultimo periodo, ma solo la parole odierne dell'allenatore del Bournemouth Iraola hanno svelato cosa ci fosse dietro.

La spiegazione del tecnico Iraola

Come spiegato dal tecnico, dopo essere stato ricoverato in ospedale Traorè si sta pian piano riprendendo. Il calciatore ivoriano ha passato delle settimane molto difficili, e dovrà rimanere lontano dal campo ancora per un po' di tempo.