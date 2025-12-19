A Radio Sportiva ha parlato Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, che ha commentato l'ennesima debacle della Fiorentina, uscita con le ossa rotte anche dal match contro il Losanna.

Ci voleva stomaco…

“Per vedere la partita della Fiorentina ieri sera ci voleva stomaco. Questa squadra è un mistero. Il Dio del Calcio esiste e la prova è stata la nebbia che è calata per non far vedere il brutto spettacolo dei viola. Vanoli ha cambiato 10/11 rispetto a domenica. Risultato? Lo stesso, identico. Una squadra fragile, senza idea di gioco, palleggio… Se oggi ne cambi 11 affondi. Il problema quindi non è Vanoli o Pioli, è il gruppo e le tensioni".

In ritiro a Monte Senario

"Se c'è una speranza di salvezza, o va a Monte Senario a prendere l'acqua benedetta o la luce si deve riaccendere. Vanoli ha colpe e le sue dichiarazioni di ieri sera lo dimostrano. Se vuoi uscirne devi cambiare dirigente e fare piazza pulita. Ma penso che questi singoli se vanno altrove faranno bene”