L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domenica contro la Fiorentina: "È una Fiorentina un po' diversa, ma con giocatori di grande esperienza, fisicità e struttura importante. Grande fase offensiva, gente dietro con tanta esperienza, le fasce con Dodo e Gosens di un livello alto. Se vogliamo vincere a Firenze dobbiamo fare una grande partita".

“Dobbiamo pensare a noi stessi”

Poi ha aggiunto: "Giocheremo la nostra partita, facendo il nostro gioco. Vediamo se verranno a pressare o meno, bisogna vedere. Ma noi dobbiamo essere noi. Alcune volte la palla entra e altre no, è vero la squadra è molto fisica e strutturata, però anche l'anno scorso Caqueret-Da Cunha-Perrone abbiamo fatto una grandissima partita. Noi dobbiamo essere bravi a gestire la palla, a fare il nostro gioco e dopo vincere i duelli".

“Sto provando varie soluzioni”

Sulla sua formazione: "Non posso dire nomi precisi, non dico la formazione fino all'ultimo momento per mantenere la tensione. Diego Carlos se la giocherà con Goldaniga, sicuro, poi l'altro giorno non abbiamo fatto un gran primo tempo ma là in mezzo mi piace la connessione Sergi Roberto-Perrone, anche Da Cunha-Perrone... dipende da cosa l'altra squadra propone. Se sono più diretti, se ti pressano di più, tutte queste cose le valutiamo. Abbiamo tanta diversità di profili, devo essere bravo a capire qual è la coppia più giusta. Mi piace però perché tutti possono giocare l'uno con l'altro, difficile fare la scelta quando c'è tanta qualità ma mi piace".

“Kean non deve toccare troppi palloni”

Su Nico Paz: “Pioli ha detto che non deve toccare palla, è normale, così come io voglio che Kean tocchi meno palloni possibili perchè è un top player. Per Nico questa è una cosa positiva, significa che sta alzando il livello e succederà sempre di più. Gudmundsson? La sua presenza cambierebbe il modulo della Fiorentina, ma noi siamo pronti a qualunque soluzione”.

“Pioli ha giocatori esperti e affermati”

Infine: “Pioli allena una delle squadre più forti d'Italia, ha in rosa giocatori da 50 gol come Kean o gente che giocava alla Juve come Fagioli e Nicolussi Caviglia. Secondo me i ragazzi delle squadre Primavera italiane non sono pronti per giocare in Serie A, per questo preferisco che il Como peschi all'estero. Gli italiani che ha la Fiorentina sono tutti già affermati, non c'entrano niente col mio discorso”.