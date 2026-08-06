Mastantuono sta arrivando a Firenze: l'argentino al Viola Park per visite e firma. La situazione

Franco Mastantuono sta arrivando a Firenze: l'approdo dell'argentino al Viola Park è previsto quest'oggi, in serata. Il giocatore sudamericano dovrebbe atterrare a Peretola attorno alle 18.30, come riporta Gianluca Di Marzio, per poi muovere verso il Viola Park, dove staserà ci sarà l'amichevole col Deportivo A Coruña.

Arrivo e visite

Il 2007 del Real Madrid arriverà con un volo privato da Madrid, per poi effettuare le visite mediche di rito nella giornata di domani e diventare così ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.