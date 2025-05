Corriere Fiorentino: A caccia della finale europea...Col rinnovo in tasca

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Palladino a caccia della finale europea Col rinnovo in tasca”.

Pagina 12

Qui troviamo: “Avanti con Palladino”. Sottotitolo: “Commisso annuncia il rinnovo del contratto alla vigilia della semifinale Il tecnico: ”Una sorpresa anche per me. Vogliamo dare tutto come l’Inter".

Pagina 13

Le dichiarazioni di Joaquin: “Fiorentina, che bei ricordi Per il mio Betis è la partita più importante di sempre”. In taglio basso: “Ordine pubblico, rischio corteo dei tifosi spagnoli”. Sottotitolo: “Il punto di ritrovo è in piazza Indipendenza, ma gli ultras potrebbero disertarlo”.