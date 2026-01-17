Zenoni: "Salvezza non scontata, ma la Fiorentina è nettamente avvantaggiata sulle altre. Ed è giusto che non retroceda"

L'allenatore ed ex calciatore Damiano Zenoni, a Football Room, ha commentato il momento attuale della Fiorentina: “Come valori ha tutto per salvarsi, purtroppo a volte i valori contano poco. Conta il campo. Anche a me è capitato in carriera di giocare in buone squadre e di esser retrocesso. La salvezza non è scontata, pur avendo tutte le carte in regola per farlo. Sta anche girando un po' tutto male, obiettivamente le prime partite con Vanoli sono state un disastro. Ora sembra che sia stata intrapresa la strada giusta”.

“Fiorentina nettamente avvantaggiata. Giusto che si salvi”

Sulla corsa salvezza: “Rispetto a squadre come il Pisa e il Verona, alla lunga, la Fiorentina è nettamente in vantaggio. Magari non arriverà a fare un campionato di metà classifica, però quasi sicuramente si salverà. Ed è anche giusto che si salvi, per il blasone che ha. Una retrocessione sarebbe veramente un suicidio…”.