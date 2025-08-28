Una bella notizia per Sohm: il nuovo centrocampista viola ritrova la Svizzera
Simon Sohm, acquisto estivo della Fiorentina, può gioire: il classe 2001 è stato convocato dalla Svizzera e prenderà parte alle qualificazioni ai Mondiali.
Piacevole ritorno
Il centrocampista ex Parma non era stato chiamato nelle ultime due tornate dal ct Yakin, ora però farà il suo ritorno in Nazionale.
Le due sfide elvetiche
Appuntamenti il 5 e il 9 settembre prossimo, contro Kosovo prima e Slovenia poi, entrambe in casa, per i biancorossi.
