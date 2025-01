Kayode prossimo al trasferimento in Premier League. E c'è anche una possibile data per la chiusura della trattativa

Arrivano novità da Sky Sport su quello che potrebbe essere il futuro di Michael Kayode. Il terzino classe 2004 della Fiorentina potrebbe infatti sbarcare in Premier League.

C'è il Brentford per Michael Kayode

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il giocatore ha scelto il Brentford come destinazione. La trattativa potrebbe chiudersi tra lunedì e martedì. Restano ancora da capire adesso i dettagli dell'operazione.

Le condizioni da definire

Restano aperte tutte le ipotesi per i dettagli della cessione di Kayode, sia a titolo definitivo in prestito, con quest'ultima che sembra la via più percorribile. Tutto verrà chiarito nelle prossime ore, sempre se la trattativa andrà in porto.