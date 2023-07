Nel giorno di avvio del ritiro, la Fiorentina Femminile rinnova il contratto della sua stella in attacco

Comincia oggi il ritiro della Fiorentina Femminile. Le ragazze di mister De La Fuente, arrivato da poco per sostituire Patrizia Panico, hanno iniziato in giornata l'attività sportiva in vista della prossima stagione al centro sportivo Davide Astori. La preparazione sarà ultimata con dieci giorni a Tirrenia e l'ultima parte svolta al Viola Park.

Nello stesso giorno, arriva un rinnovo importantissimo: Veronica Boquete ha prolungato il proprio contratto con la Fiorentina Femminile. La calciatrice sarà viola fino al 2024. Una notizia non di poco conto, visti gli 11 gol in campionato della scorsa stagione e le enormi qualità dell'attaccante spagnola.