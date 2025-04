A Viva el Futbol, trasmissione in onda su You Tube, ha parlato Antonio Cassano, ex attaccante, intervnenendo anche su Marko Arnautovic e paragonandolo ad altri attaccanti della Serie A. Queste le sue parole:

“Ve lo ricordate quando dissi che Arnautovic era molto più forte anche di Kean, un giocatore fantastico eccetera eccetera? Io ho sempre avuto un debole per questo ragazzo qua. Lui è geniale e ha espresso solo il 50% del suo talento. Mi ricorda un Ibra più piccolo. A volte fa giocate geniali. Se gli dai fiducia lui è fantastico. Tra lui e Vlahovic? L'austriaco gli dà 10-0. Se lui esprime tutto il suo potenziale, mi piacerebbe più di Thuram”.