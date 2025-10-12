C'è anche un giocatore della Fiorentina nella top 11 dei giocatori più costosi di Serie A col contratto in scadenza

A gennaio si aprirà il mercato invernale e con esso le trattative per i giocatori, soprattutto quelli in scadenza. Parlando di Serie A, Transfermarkt ha stilato la top 11 dei giocatori in scadenza con più valore di mercato: c'è anche un rappresentante della Fiorentina.

Un tesoretto a rischio

Il più costoso della lista è un ex viola, la cui situazione di mercato ha tenuto banco per tutta la durata del mercato estivo: si tratta ovviamente di Vlahovic, valutato 35 milioni di euro. Per la Fiorentina, invece, si parla di Mandragora: il centrocampista ha una valutazione di circa 12 milioni di euro, ma ancora non ha (ufficialmente) trovato l'accordo con la società per prolungare la durata del contratto.

L'accordo è vicino

Tuttavia, sembrerebbe solo questione di tempo perché, anche se non c'è stata ancora nessuna firma, ci sarebbero invece stati contatti fra l'entourage di Mandragora e la Fiorentina che parlano di un contratto esteso fino al 2028, comprensivo di un aumento dell'ingaggio fino a 1.8 milioni annui.