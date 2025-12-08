VIDEO - Il siparietto dell'ex viola Folorunsho: frasi poco edificanti a Hermoso. Poi le scuse
La vittoria del Cagliari ai danni della Roma, 1-0, non è certamente una bella notizia per la Fiorentina ultima: i rossoblù prendono il largo e tornano a distanza di sicurezza. L'ex viola Michael Folorunsho è stato protagonista del match, per un'ottima prova… e non solo.
Il siparietto di Folorunsho
A dieci minuti dal termine, c'è un accenno di rissa tra le due squadre. Folorunsho e Hermoso rimediano un cartellino giallo, poi tornano a contatto. Il centrocampista del Cagliari viene inquadrato mentre si allontana e… pronuncia frasi poco edificanti nei confronti della madre dell'avversario. Basta la prova video.
Poi le scuse
L'ex viola si è poi scusato con un messaggio nelle storie di Instagram, dove ha tentato di fornire una spiegazione.
💬 Commenti