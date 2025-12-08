VIDEO - Il siparietto dell'ex viola Folorunsho: frasi poco edificanti a Hermoso. Poi le scuse

La vittoria del Cagliari ai danni della Roma, 1-0, non è certamente una bella notizia per la Fiorentina ultima: i rossoblù prendono il largo e tornano a distanza di sicurezza. L'ex viola Michael Folorunsho è stato protagonista del match, per un'ottima prova… e non solo.

Il siparietto di Folorunsho

A dieci minuti dal termine, c'è un accenno di rissa tra le due squadre. Folorunsho e Hermoso rimediano un cartellino giallo, poi tornano a contatto. Il centrocampista del Cagliari viene inquadrato mentre si allontana e… pronuncia frasi poco edificanti nei confronti della madre dell'avversario. Basta la prova video.

Tutta la stima di Folorunsho per la madre di Hermoso#CagliariRoma pic.twitter.com/d6tpp2tmRP — Marco Francia (@Marco5Francia) December 7, 2025

Poi le scuse

L'ex viola si è poi scusato con un messaggio nelle storie di Instagram, dove ha tentato di fornire una spiegazione.