Domani Germania-Scozia, la prima di Euro '24. Ma nel '92 fu un ex Viola a decidere la sfida...

Germania-Scozia domani sera darà il via a Euro 2024, ma non avrà rappresentanti della Serie A. Né Nagelsmann né Clarke hanno convocato giocatori del massimo campionato nostrano, a differenza di quanto successe nel 1992, quando - a decidere la sfida - fu un ex Fiorentina.

Ve lo ricordate Effenberg?

A sbloccare l’incontro, fu Reidle, che si avventò su un pallone protetto da Klinsmann: una combinazione tutta “italiana”. Klinsmann giocava allora nell’Inter, Riedle nella Lazio. Al secondo della ripresa il raddoppio è di Stefan Effenberg: il suo doveva essere un cross dalla destra, ma una leggera deviazione di Malpas rese la traiettoria velenosa e imprendibile.

Dopo Euro '92, il tedesco giunse a Firenze…

L’autore del 2-0, in realtà, giocava ancora in patria, nel Bayern Monaco, ma proprio nell'estate del '92 si sarebbe trasferito a Firenze, per militare nelle file della Fiorentina. E voi, ve lo ricordavate?