L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio parlando della difesa viola col neo mister Palladino, fino a toccare anche il tema attacco.

‘Palladino penso punterà sulla difesa a 4, Comuzzo doveva andare a giocare’

“Credo che Palladino inizialmente sia partito dalla difesa a 3, poi è passato a 4 magari anche per prepararsi all’esperienza alla Fiorentina e penso che ora punti più a questo tipo di schieramento. Mi aspetto un rinforzo in difesa, Comuzzo è stato tenuto solo per fare numero e conveniva fare un’altra scelta mandandolo a giocare per trovare più pronto a giugno. Serviranno altri due difensori alla Fiorentina, uno che possa giocare titolare ed uno che sia una riserva”.

‘Valuterei anche altri profili altro a Retegui, l’argentino costa tanto'

"Retegui è un giocatore importante, di nome. Potrebbe attirare anche l’attenzione di altre squadre. Quando vai su un profilo così il prezzo sale. Non è un grandissimo goleador, ha sfiorato la doppia cifra quest’anno in stagione, credo che con Palladino possa essere utile ma costa tanti soldi quindi valuterei anche altri profili".

Infine chiude con un commento sull'argentino Lucas Beltran: "Si è sacrificato quest’anno a giocare in un ruolo non suo, ha fatto buone gare ma lo reputo una seconda punta e spero che Palladino lo schieri lì perchè in quella posizione potrebbe rendere di più”.