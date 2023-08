Mancini e un ex allenatore della Fiorentina Primavera lavoreranno insieme: i dettagli

Come ufficializzato dalla Figc, Roberto Mancini, ex allenatore anche della Fiorentina, ricoprirà il ruolo di responsabile del progetto Club Italia, ideato per coordinare tutto il settore azzurro fino all'U20. Inoltre il CT della nazionale ha scelto il suo nuovo vice: Alberto Bollini.

Quest'ultimo, oltre ad aver guidato la primavera della Fiorentina dal 2007 al 2009, ha appena vinto l'Europeo U19 insieme a Kayode ed Amatucci. Chissà se questo nuovo innesto nello staff di Mancini non possa rivelarsi un'occasione per i giovani di proprietà viola.