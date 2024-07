L'allenatore Massimo Rastelli, che ha avuto Pietro Terracciano ad Avellino, ha parlato così a Radio Bruno Toscana del portiere della Fiorentina: “E' un professionista esemplare, anche con me partì in panchina e poi conquistò il posto da titolare. Gli errori fanno parte del mestiere, ma credo comunque che sia un portiere di grande peso. E' chiaro che Musso e soprattutto De Gea sono nomi importanti, e credo che puntare ad alzare il livello sia giusto, ma questo non significa che Terracciano non sia un buon portiere”.

“Terracciano è migliorato a Firenze"

Poi ha aggiunto: “Oggi i portieri devono essere bravi tanto con i piedi quanto con le mani. Terracciano appartiene alla vecchia generazione, quella dei portieri senza grande tecnica, eppure è migliorato tantissimo nell'impostazione dal basso. Ripeto, in una piazza competitiva come Firenze è normale voler alzare il livello e credo che sia questo il motivo per cui si sta cercando un altro portiere”.

“Castrovilli un affare per la Lazio”

Infine su Castrovilli: “Lo reputo un giocatore ancora giovane, gli infortuni lo hanno frenato ma sono sicuro che tornerà ad essere il grande talento che abbiamo visto soprattutto nella prima stagione. La Lazio ha fatto un affare”.