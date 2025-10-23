Stöger: "La Fiorentina non mi stupisce, immaginavo un esito del genere al di là delle mie scelte. Possiamo solo imparare"

Dopo la sconfitta per 0-3 contro la Fiorentina, in conferenza stampa, l'allenatore del Rapid Vienna Peter Stöger ha commentato la partita: “Per noi è stata una gara molto difficile, ma questo sinceramente non mi sorprende. La Fiorentina ha meritato, ha mostrato grande qualità e possiamo soltanto imparare dalla partita. Immaginavo che sarebbe andata così, non credo che altre scelte da me fatte avrebbero cambiato le cose”.

“Non dipende tutto dal campionato, la Fiorentina ha grande qualità”

Aggiunge: “Sia chiaro, è ovvio che mi sarebbe piaciuto vincere oggi contro la Fiorentina. E se avessimo valutato il loro percorso soltanto tramite i risultati in campionato, avremmo potuto pensare di poter portare a casa tre punti. Ma semplicemente non è così, i nostri avversari hanno mostrato la loro qualità”.

“Possiamo imparare qualcosa, ma era una partita di un certo livello”

Conclude: “Possiamo comunque imparare qualcosa da oggi. Dobbiamo prendere atto che la partita era di un certo livello, anche per me, e sono esperienze che possono far crescere tutti quanti. Potevamo sicuramente fare meglio alcune cose, non sono contento per alcune situazioni che potevano essere gestite in altro modo”.