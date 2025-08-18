La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina raddoppia

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si concentra sull'ipotetico undici titolare di Stefano Pioli in vista del preliminare di Conference League contro gli ucraini del Polyssia.

La probabile formazione

La Rosea apre la pagine dedicata alla maglia viola scrivendo: “La Viola raddoppia”, continuando poi nel sommario “Da Ranieri fino a Kean, ecco i giocatori che in 4 giorni guideranno la Fiorentina fra la Conference e il debutto in campionato”. A centro pagina il quotidiano sportivo scrive: “Pioli ha scelto 7 titolarissimi e tre attaccanti”.

Un po' di mercato

Di spalla La Gazzetta non si dimentica di riportare le principali trattative della Fiorentina: “Fortini in bilico, ha tante offerte. Dubbio Richardson”.