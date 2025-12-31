La protesta dei tifosi della Fiorentina continua. Le modalità della contestazione

Che clima si respirerà al Franchi domenica prossima in occasione di Fiorentina-Cremonese? Sarà molto simile a quello che abbiamo già visto negli incontri con Udinese e Parma.

La curva ricomincia da dove si era interrotta, la protesta in sostanza va avanti. Lo riferisce stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Scendendo più nello specifico, la contestazione ci sarà prima e dopo la partita, mentre durante la gara ci sarà l'incitamento per la squadra, perché l'obiettivo è quello di centrare una vittoria che possa riaprire il discorso salvezza.