La protesta dei tifosi della Fiorentina continua. Le modalità della contestazione
La Curva Ferrovia si svuota per protesta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Che clima si respirerà al Franchi domenica prossima in occasione di Fiorentina-Cremonese? Sarà molto simile a quello che abbiamo già visto negli incontri con Udinese e Parma.
La curva ricomincia da dove si era interrotta, la protesta in sostanza va avanti. Lo riferisce stamani il Corriere dello Sport-Stadio.
Scendendo più nello specifico, la contestazione ci sarà prima e dopo la partita, mentre durante la gara ci sarà l'incitamento per la squadra, perché l'obiettivo è quello di centrare una vittoria che possa riaprire il discorso salvezza.
