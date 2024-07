Amrabat fa le bizze: non gli basta una settimana extra di vacanza, il marocchino non vorrebbe più tornare a Firenze. La situazione

Sofyan Amrabat ha deciso di far parlare di sé. Ma non in positivo. Il centrocampista marocchino si trova attualmente in vacanza con un permesso fino al 15 luglio, dopo gli impegni con la sua Nazionale, quindi domani non sarà presente al raduno ufficiale della squadra di Palladino al Viola Park.

Amrabat fa i capricci

La Gazzetta dello Sport, tuttavia, afferma che il centrocampista ex United vorrebbe non tornare più. Il giocatore è in attesa di avere novità sul proprio futuro e spera che questi giorni possano definire o un riscatto del Manchester o un'altra soluzione lontano dalla Fiorentina. Dal canto suo, la dirigenza gigliata non vuole giocare a nessun braccio di ferro e la volontà del calciatore verrà accolta, dato che il suo profilo non risulta d'interesse per il nuovo allenatore Palladino.

E dopo il 15?

Tuttavia, dopo la data della fine del permesso del 15 luglio, l'ex Verona sarebbe costretto a presentarsi a Firenze, pena uno scontro a distanza con la società che non sarebbe buono nemmeno in ottica cessione.