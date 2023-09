Due giocatori U23 della Fiorentina tra i più costosi della Serie A. E tra gli italiani...

Il sito Transfmarkt ha analizzato il valore dei giocatori Under23 che militano in Serie A, stilando la Top10 dei calciatori più preziosi. La Fiorentina vanta ben due giocatori presenti nella graduatoria: Lucas Beltran e Fabiano Parisi.

Per quanto riguarda l'argentino, si trova al quinto posto con 12 milioni di euro (spesi in tutto 25 per strapparlo al River Plate), mentre nono posto a pari merito per Parisi, con 10 milioni di euro (primo degli italiani).