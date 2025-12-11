Fiorentina dove sei? Che le istituzioni si muovano e chiedano spiegazioni. Smettiamola di farci deridere da tutta Italia
Goretti ci aveva fatto capire, dopo la disfatta col Sassuolo, che si sarebbe andati avanti con Vanoli ma che sarebbero potute arrivare novità importanti ("Misure drastiche") per provare a cambiare la rotta di questa Fiorentina. E invece. Non è da meno Commisso. Il presidente è finalmente tornato a parlare, ma lo ha fatto senza contenuti. Parole per provare con ritardo assoluto, a compattare un gruppo che ormai non c’è più. Commisso continua a confermare tutti, a ribadire che la Fiorentina non è in vendita, che la priorità è la salvezza. L’ovvio messo sul tavolo. Con Vanoli confermato e lasciato assolutamente solo davanti ad una vera caporetto.
Nessun dirigente contattato
Da quello che sappiamo, al momento, nessun nuovo dirigente è stato allertato. Si va avanti così, sprofondando sempre di più, o cercando di non scavare dopo aver toccato il fondo. Con la Fiorentina sempre più ultima in classifica, uno spogliatoio dove sta volando di tutto, un capitano in mezzo a critiche e polemiche, e il tentativo di Vanoli di gettare nella mischia qualche giovane, con meno scorie negative addosso. Vedremo come gestirà la Conference e il Verona, l'allenatore viola.
Perché non si fanno sentire le istituzioni?
A gennaio, con il mercato aperto, si potrebbe anche pensare ad una rivoluzione fatta di prestiti, in entrata e in uscita, ma potrebbe davvero essere tardi. Mentre la Fiorentina sprofonda in Serie B, tutti fermi. Non solo i dirigenti, non solo la proprietà, ma anche quelle istituzioni che spesso e volentieri si sono riempite la bocca quando le cose andavano bene. La Fiorentina è di Firenze, possibile che nessuno prenda posizione? Che nessuno chieda spiegazioni? La Funaro, Giani, chi per loro...mai avevamo assistito ad una situazione del genere. Qualcuno chieda spiegazioni a Commisso o a chi per lui. Chieda risposte. Se il presidente non sta bene affidi la Fiorentina a qualcuno che comunichi con la città, che possa scegliere in che direzione andare, che parli con le istituzioni, con i tifosi. Una roba del genere sta facendo deridere Firenze e la Fiorentina da tutta Italia.
Oggi la Conference, dopo le parole di Ranieri, Vanoli e anche quelle di Commisso, ecco l’ennesima cartina di tornasole per capire se davvero qualcosa sta cambiando. Non rimane che incrociare le dita.